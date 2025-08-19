Fallo judicial: una madre venezolana se va del país con su hijo tras sufrir violencia

El Juzgado de Familia de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba autorizó a una mujer migrante a radicarse en su país de origen junto a su hijo menor, luego de acreditar una historia de violencia de género y la ausencia de condiciones para una revinculación paterno-filial saludable.

La resolución, dictada por la jueza María Belén Mignon, respondió al planteo realizado por la Defensoría de Familia del 6° Turno, en representación de la madre. El tribunal valoró la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer, única cuidadora del niño, sin redes de apoyo en Córdoba y con antecedentes de violencia ejercida por el progenitor.

Los informes del Equipo Técnico Interdisciplinario del Fuero de Familia y del CATEMU concluyeron que no estaban dadas las condiciones para restablecer el vínculo entre el niño y su padre, y que la madre era la principal figura de cuidado y afecto. Además, se acreditó que en Venezuela la mujer contaba con una red familiar de contención, vivienda propia y posibilidades concretas de inserción laboral, lo que redundaría en mejores condiciones de vida para ambos.

“Autorizar a la progenitora a radicarse en Venezuela junto a su hijo no representa solo un beneficio para ella, sino también para él”, fundamentó la jueza en su fallo.

En cuanto al padre, la magistrada destacó el incumplimiento reiterado del régimen de comunicación y su oposición a los intentos de revinculación, lo que reflejó indicadores de inestabilidad en su demanda. El tribunal también tuvo en cuenta la violencia sufrida por la madre durante el embarazo y la separación: amenazas, persecución y daños a bienes, corroborados por testimonios y organismos intervinientes.

Finalmente, se ordenó a la madre informar el nuevo domicilio del niño y reportar periódicamente su evolución escolar y de salud, conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación.