Horror en Chaco: una mujer fue encontrada muerta en el aljibe de su vivienda

La Policía del Chaco recuperó este martes el cuerpo de una mujer de 68 años que había sido arrojado a un aljibe en el patio de su propia casa en Presidencia de la Plaza. Por el hecho quedó detenida su cuidadora, quien se convirtió en la principal sospechosa del crimen.

El caso salió a la luz tras la denuncia de la hija de la víctima, que al ingresar a la vivienda encontró restos de sangre y un cuchillo con manchas en el patio. En un primer momento, los investigadores consideraron la posibilidad de que la mujer —identificada como Mirta Córdoba— se hubiera marchado de su domicilio, pero los indicios de violencia encendieron las alarmas.

Ante esta hipótesis, efectivos policiales de Plaza solicitaron la colaboración de los Bomberos Voluntarios para realizar un rastrillaje por la zona. Sin embargo, la búsqueda terminó con un hallazgo estremecedor: el cuerpo de Córdoba fue encontrado a cuatro metros de profundidad en el aljibe de la vivienda, situada en calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina.

La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, confirmó el deceso, mientras que la fiscal de Género de turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para llevar adelante las pericias.

La principal sospechosa es R. A. C., de 40 años, quien trabajaba como cuidadora de la víctima y fue detenida horas después. La causa quedó caratulada como probable homicidio, aunque no se descarta que la calificación legal cambie en el transcurso de la investigación.