Más de 1.400 detenciones y 5,5 kilos de cocaína secuestrados en operativos en Río Cuarto
Entre el 5 de marzo y el 18 de agosto, los distintos procedimientos realizados en la Departamental Río Cuarto arrojaron 1.427 detenciones, de las cuales:
- 793 correspondieron a hechos delictivos.
- 433 fueron por contravenciones.
- 201 involucraron traslados de menores.
Uno de los logros más significativos se dio en el combate contra el narcotráfico, con el secuestro de:
- Más de 5,5 kilos de cocaína.
- Más de 20 kilos de marihuana.
- 2.081 cogollos, 326 plantas y 2.142 semillas de cannabis.
Vehículos y armas fuera de circulación
Los operativos también permitieron retirar de circulación:
- 369 automóviles y 2.426 motocicletas, producto de delitos, infracciones y controles municipales.
- 382 armas, incluyendo 126 de fuego, 238 blancas y 18 réplicas.
- 71 herramientas utilizadas para robo, como ganzúas y llaves tipo “T”.
- 1.727 cartuchos de distintos calibres.
Trabajo conjunto con la Justicia
Durante este período, se realizaron 358 allanamientos positivos, consolidando la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad en la región.