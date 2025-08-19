Más de 1.400 detenciones y 5,5 kilos de cocaína secuestrados en operativos en Río Cuarto

Entre el 5 de marzo y el 18 de agosto, los distintos procedimientos realizados en la Departamental Río Cuarto arrojaron 1.427 detenciones, de las cuales:

793 correspondieron a hechos delictivos.

433 fueron por contravenciones.

201 involucraron traslados de menores.

Uno de los logros más significativos se dio en el combate contra el narcotráfico, con el secuestro de:

Más de 5,5 kilos de cocaína.

Más de 20 kilos de marihuana.

2.081 cogollos, 326 plantas y 2.142 semillas de cannabis.

Vehículos y armas fuera de circulación

Los operativos también permitieron retirar de circulación:

369 automóviles y 2.426 motocicletas, producto de delitos, infracciones y controles municipales.

382 armas, incluyendo 126 de fuego, 238 blancas y 18 réplicas.

71 herramientas utilizadas para robo, como ganzúas y llaves tipo “T”.

1.727 cartuchos de distintos calibres.

Trabajo conjunto con la Justicia

Durante este período, se realizaron 358 allanamientos positivos, consolidando la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad en la región.