Ordenaron la captura internacional del hermano de Grasso: creen que salió del país

La justicia emitió un alerta internacional para dar con el paradero de Jorge Javier Grasso, el hermano del principal sospechoso por el femicidio de Milagros Basto, la joven de 22 años cuyo cuerpo cuerpo sin vida hallaron dentro de un placard en un departamento del centro de Córdoba.

Interpol participará en la búsqueda del hombre, acusado de encubrir el crimen.

Grasso está prófugo desde hace varios días y se presume que podría haber salido del país, teniendo en cuenta que contaba con antecedentes vinculados a un robo y una fuga hacia Paraguay.

El fiscal José Bringas había ordenado su arresto el pasado 14 de agosto por el delito de encubrimiento agravado y se viene haciendo un rastrillaje en varias provincias y localidades del interior de Córdoba.

Se trata del hermano del ex policía Horacio Grasso, quien habitaba el inmueble de la calle Buenos Aires al 300 donde dieron con los restos (en avanzado estado de descomposición) de la joven desaparecida.

Para la investigación, será esencial determinar qué vinculaba a los hermanos con la víctima.