Qué reveló la pericia oficial sobre las muertes por el fentanilo contaminado

La investigación llevada adelante por el Cuerpo Médico Forense reveló que el fentanilo adulterado fue responsable de la mayoría de las muertes en las clínicas y sanatorios del país. Se analizaron las historias clínicas vinculadas a veinte casos sospechosos, en los cuales los pacientes habían recibido el medicamento contaminado.

Las pericias determinaron que la droga incidió en los fallecimientos, pese a que no establecieron un nexo causal directo.

En todos los casos, a los fallecidos se le había suministrado el lote 31202 de HLB Pharma, en el que se encontraron las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Además, en once de las historias clínicas, se determinó un «nexo concausal» (el opioide incidió en las muertes), mientras que en otras cinco se lo consideró un «nexo causal fortuito» y cuatro permanecen bajo revisión. El documento agrega que todos los pacientes evaluados sufrieron durante la internación algún episodio de infección asociado a las bacterias presentes en las ampollas.

Las víctimas fueron atendidas en el Hospital Italiano de La Plata, el Hospital Clemente Álvarez de Rosario, en el Hospital Italiano de Rosario, el Instituto Dupuytren, el Sanatorio Parque de Rosario, el Sanatorio Parque de Entre Ríos y el Hospital Cullen de Santa Fe.