Rescataron a tres personas atrapadas en un incendio en Alta Córdoba

Córdoba. Un grave incendio se registró en la mañana de este martes en una vivienda ubicada en calle Lavalleja al 2800, en barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, dejando como saldo tres personas rescatadas y daños materiales totales.

El siniestro se inició cerca de las 08:53 horas y fue advertido por vecinos que dieron aviso a la Policía. Efectivos del Comando de Acción Preventiva, que llegaron primero al lugar, lograron ingresar al inmueble en llamas y rescatar a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, que se encontraban atrapados en el interior.

Minutos después, personal de la Dirección Bomberos logró controlar las llamas, aunque la vivienda quedó completamente destruida por el fuego.

Un servicio de emergencias trasladó a los dos hombres rescatados al Hospital de Urgencias, debido a un cuadro de inhalación de monóxido de carbono. Asimismo, los policías intervinientes también fueron derivados a distintos centros de salud con el mismo diagnóstico.

Las causas del incendio son materia de investigación.

