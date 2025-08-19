Robo insólito en el centro: se llevaba 17 platos de un restaurante

Un hecho curioso llamó la atención esta tarde en Villa Carlos Paz. En el marco de un operativo de saturación, efectivos del Escuadrón Motorizado controlaron a un hombre en la intersección de avenida Illia y Martín Fierro. Durante el palpado preventivo, descubrieron que llevaba en su mochila 17 platos de cerámica, que habían sido robados minutos antes de un local gastronómico de la zona.

El propietario del comercio fue entrevistado en el lugar y reconoció de inmediato la vajilla como de su pertenencia. Ante la evidencia, los efectivos procedieron a detener al hombre de 38 años y a secuestrar los elementos recuperados, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.

El operativo forma parte de los controles intensivos que se vienen desplegando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención de delitos en temporada alta de visitantes.