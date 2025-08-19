Ruta 38: un peatón fue atropellado por una moto y los dos resultaron heridos

En la noche del lunes 18 de agosto, la Ruta 38 volvió a ser escenario de un grave accidente de tránsito. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 22, en la intersección con calle Las Mojarras, barrio Centro de Villa Parque Siquimán.

De acuerdo a la información policial, un joven de 27 años intentaba cruzar la ruta cuando fue embestido por una motocicleta Bajaj Rouser conducida por un hombre de 31 años. El motociclista declaró que el peatón se atravesó de manera repentina y no alcanzó a maniobrar para esquivarlo.

Tras el impacto, ambos quedaron tendidos sobre la calzada y fueron asistidos por un servicio de emergencias que diagnosticó politraumatismos en los dos involucrados. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Domingo Funes para recibir atención médica.

El hecho generó demoras en la circulación vehicular hasta que personal policial y de emergencias liberó la zona.