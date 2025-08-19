Se hicieron pasar por clientes y le robaron la camioneta a un chofer de Uber

Delincuentes se hicieron pasar por clientes, sorprendieron a un chofer de Uber y le robaron la camioneta que conducía. El hecho ocurrió durante las últimas horas en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba, se montó un operativo policial y se logró detener a uno de los criminales, un joven de 19 años de edad.

La víctima fue reducida a punta de pistola y los malvivientes lo obligaron a descender de la camioneta Nissan Frontier.

Inmediatamente, se hizo una denuncia y se logró interceptar el rodado en la calle López Correa al 1300 del barrio Sargento Cabral. En ese lugar, se procedió a la detención del conductor y el secuestro del rodado.

Según pudo conocerse, el ladrón llevaba una pistola calibre 22 milímetros y quedó a disposición de la justicia. En tanto, sus cómplices lograron darse a la fuga y son intensamente buscados.