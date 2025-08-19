Susto: un rayo cayó sobre una casa en plena tormenta en Corral de Bustos

La intensa tormenta que se desató anoche en la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger dejó una postal de impacto y temor. Pasadas las 23 horas, un rayo cayó sobre una vivienda situada en calle Colón, casi esquina con avenida Argentina, generando un fuerte estruendo que alarmó a todo el vecindario.

El hecho se conoció en las primeras horas de la mañana, cuando trascendió que el impacto había alcanzado directamente la estructura de la casa. Pese a la magnitud del episodio, no se registraron personas lesionadas, aunque los vecinos destacaron el susto y la conmoción que generó el estruendo.

La tormenta eléctrica había sido anticipada con actividad intensa en la zona, y dejó además cortes momentáneos de energía en distintos sectores de la ciudad.