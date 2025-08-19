Tensión en Córdoba: intentó robarle el arma a una mujer policía en la terminal

Un violento episodio ocurrió en la Terminal de Ómnibus vieja de Córdoba, cuando un hombre con antecedentes intentó despojar de su arma reglamentaria a una mujer policía que aguardaba el transporte.

El hecho sucedió en barrio Centro y generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. Tras el forcejeo, la agente logró pedir ayuda y el hombre fue reducido por efectivos policiales que intervinieron rápidamente.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.