Tensión en Córdoba: intentó robarle el arma a una mujer policía en la terminal

Córdoba capital
Tensión en Córdoba: intentó robarle el arma a una mujer policía en la terminalUn hombre con antecedentes delictivos fue reducido tras forcejear con una agente que esperaba el colectivo en barrio Centro.
Un violento episodio ocurrió en la Terminal de Ómnibus vieja de Córdoba, cuando un hombre con antecedentes intentó despojar de su arma reglamentaria a una mujer policía que aguardaba el transporte.
El hecho sucedió en barrio Centro y generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. Tras el forcejeo, la agente logró pedir ayuda y el hombre fue reducido por efectivos policiales que intervinieron rápidamente.
Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.