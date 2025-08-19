Tragedia en rutas de Bell Ville: un joven falleció tras ser embestido por una camioneta

Un violento accidente se registró este domingo por la noche en Bell Ville, cuando una camioneta Ford Raptor embistió a dos motocicletas en el cruce de la ruta 1V09 con la ruta 3, a la altura del kilómetro 504.

Como consecuencia del impacto, un joven de 25 años, vecino de la ciudad, murió en el acto al ser alcanzado mientras circulaba en una moto Honda Wave.

En tanto, el conductor de una segunda moto, una Motomel S2 de 125 cc, de 29 años, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Ceballos, donde permanece internado bajo cuidados médicos.

La camioneta estaba ocupada por un hombre de 49 años, una mujer de 50 y un niño de 11, quienes no habrían sufrido lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de emergencias y peritos de la Policía Científica, mientras la Justicia investiga las circunstancias del siniestro para determinar responsabilidades.