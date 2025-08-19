Tragedia: Un hombre murió electrocutado en una fábrica de Córdoba

Un hombre de 40 años murió tras haberse electrocutado cuando operaba una máquina en una fábrica de Córdoba. El hecho se produjo el lunes pasado alrededor de las 22 horas dentro de la planta Allevard Rejna Argentina–Sogefi Group, ubicada en calle Fray Miguel de Mujica al 2200, en barrio Marqués de Sobremonte

La víctima sufrió una descarga eléctrica fulminante y un compañero de trabajo alertó a las autoridades.

Cuando el servicio de emergencias acudió al establecimiento, dedicado a la producción de suspensiones para vehículos, se constató el deceso del operario que se hallaba sin signos vitales.

Se abrió una investigación judicial y se busca determinar si se cumplían con todas las medidas de seguridad.