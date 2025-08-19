Tres detenidos por vender cocaína y marihuana en barrio Nicolás Avellaneda

En Córdoba capital, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a tres hombres mayores de edad acusados de comercializar cocaína y marihuana en barrio Nicolás Avellaneda.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal, incluyó seis allanamientos en distintos domicilios de la zona. Como resultado, se incautaron 235 dosis de marihuana, 133 de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

Durante el procedimiento, uno de los investigados intentó escapar por Pasaje Público y Manuel Fraga, pero fue alcanzado a pocos metros. Entre sus pertenencias llevaba 36 envoltorios de cocaína listos para la venta, pastillas de Rohypnol y dinero en efectivo.

Tras las detenciones, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los tres acusados a sede judicial y la remisión de todo lo secuestrado.