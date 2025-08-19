Un auto terminó debajo de un camión en Circunvalación

Una mujer mayor perdió el control de su vehículo e impactó contra un transporte de carga en el kilómetro 10; fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias.

El siniestro se registró esta tarde en la Ruta Nacional A-019, en el anillo externo de Córdoba. Una mujer mayor, que conducía un automóvil, embistió un camión Volvo con semirremolque a la altura del kilómetro 10.

Al lugar llegaron los servicios de emergencias, que asistieron a la conductora del vehículo menor. La policía recomendó circular con precaución por la zona debido a la reducción de la calzada y la presencia de personal trabajando sobre la ruta.