Un hombre robó de un auto en Córdoba y fue detenido gracias a los vecinos

Un hecho de inseguridad movilizó esta tarde al barrio Talleres Oeste, donde un hombre fue detenido tras sustraer pertenencias de un vehículo estacionado. La rápida comunicación de los vecinos a través del programa Cordobeses en Alerta permitió la intervención de personal policial, que logró reducir al sospechoso luego de una persecución.

El procedimiento ocurrió en calle Fráncfort al 1600, donde efectivos secuestraron una batería de automóvil y una mochila sustraídas de un Renault Twingo. El hombre intentó huir pese a la voz de alto, pero finalmente fue alcanzado y reducido, quedando detenido a disposición de la justicia.

En el marco de la misma jornada, se concretaron otros operativos:

Tenencia de arma en barrio Tanti: tres hombres fueron aprehendidos en calle Santa Rita al 12 al ser sorprendidos con una réplica de arma de fuego.

Accidente y aprehensión en barrio Empalme: durante un patrullaje, un Peugeot 307 chocó contra una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente. El rodado fue retenido y su conductor aprehendido.

Las autoridades remarcaron que estas acciones reflejan la importancia de la cooperación entre vecinos y fuerzas de seguridad, fortaleciendo la prevención del delito mediante la participación comunitaria.