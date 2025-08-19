Un robo a super terminó con gas pimienta, tiros y una policía herida

En la madrugada del lunes 18 de agosto, un violento episodio sacudió a barrio Villa Río Santa Rosa, cuando un supermercado fue blanco de un robo en proceso que derivó en enfrentamientos y lesionados.

Según informaron fuentes policiales, una mujer suboficial acudió al lugar y fue atacada con gas pimienta por uno de los delincuentes. Para repeler la agresión, efectuó disparos con su arma reglamentaria, impactando en uno de los hombres, que logró huir del lugar a pesar de la herida.

La situación continuó con la persecución del segundo delincuente, quien forcejeó con la agente e intentó despojarla de su pistola sin conseguirlo. Finalmente, el hombre escapó hacia un descampado, donde se desplegó un operativo de rastrillaje.

La policía lesionada fue trasladada al Hospital de Santa Rosa con irritación ocular por el gas y una posible fractura en un dedo. Hasta el cierre de esta edición, se mantenía la búsqueda de los autores del hecho.