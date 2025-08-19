Una filmación muestra cómo un auto chocó un local en Villa Allende

Auto contra un comercio céntrico
Una filmación muestra cómo un auto chocó un local en Villa AllendeUna cámara registró el siniestro en Goycochea y Maipú; dos heridos derivados al Hospital de La Calera
Esta madrugada, un Volkswagen Senda perdió el control y terminó contra la pared de un negocio ubicado en avenida Goycochea y Maipú, en barrio Centro de Villa Allende. Las imágenes de una cámara de la zona muestran el momento del impacto y el brusco frenado sobre la vereda.
Policías y bomberos acudieron de inmediato y asistieron al conductor y a su acompañante, quienes presentaban politraumatismos. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de La Calera para su atención.
De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo se habría desestabilizado por causas que se investigan. La zona quedó momentáneamente restringida mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las pericias de rigor.