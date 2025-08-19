Una filmación muestra cómo un auto chocó un local en Villa Allende

Esta madrugada, un Volkswagen Senda perdió el control y terminó contra la pared de un negocio ubicado en avenida Goycochea y Maipú, en barrio Centro de Villa Allende. Las imágenes de una cámara de la zona muestran el momento del impacto y el brusco frenado sobre la vereda.

uD83DuDCA5uD83DuDE97 Impactante accidente de tránsito en Villa Allende. Un automovil colisionó contra un local comercial. El conductor y un acompañante fueron hospitalizados tras perder el control del vehículo. pic.twitter.com/oEPy43E2fI — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 18, 2025

Policías y bomberos acudieron de inmediato y asistieron al conductor y a su acompañante, quienes presentaban politraumatismos. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de La Calera para su atención.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo se habría desestabilizado por causas que se investigan. La zona quedó momentáneamente restringida mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las pericias de rigor.