Una mujer fue atacada por los perros de sus padres y terminó hospitalizada

Una mujer había ido de visita a la casa de sus padres, fue atacada por dos perros dogos y terminó hospitalizada. El hecho ocurrió este martes 19 de agosto en una vivienda en el barrio Residencial Sur de Salsacate, en el interior de Córdoba. La víctima tiene 37 años y sufrió heridas en sus brazos y sus piernas y fue sometida a una cirugía.

Los familiares de la mujer intervinieron para frenar el ataque de los canes, quienes tienen un año y medio.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trascendió que la víctima fue trasladada hacia un hospital y posteriormente, derivada hacia un sanatorio en la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, sufrió un desgarro en el tríceps del brazo derecho y necesitó siete puntos de sutura en el hombro, además de lesiones en miembros superiores e inferiores.

El cuerpo médico aguarda por su evolución y se desconoce si sufrirá alguna secuela a causa del ataque.