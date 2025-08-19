La mañana de este martes dejó un episodio llamativo en barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba. Una mujer fue detenida luego de ser filmada mientras intentaba forzar el ingreso a una obra en construcción ubicada en Bv. Los Andes y Sáenz Peña.

uD83DuDC49uD83CuDFFCB° Cofico | Fue detenida una mujer que forzaba el ingreso de una obra de construcción, luego de ser observada por las cámaras del 911. También se secuestró un arma blanca y otros elementos. pic.twitter.com/jU27Bsfrct — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 19, 2025

Las cámaras de videovigilancia del 911 registraron cómo la mujer manipulaba las medidas de seguridad del predio con dedicación, intentando vulnerar los accesos. De inmediato se montó un operativo policial que culminó con su aprehensión en plena vía pública.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo y otros elementos en poder de la sospechosa, que fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

La intervención rápida evitó el robo y expuso en imágenes el accionar de la mujer, que trabajó afanosamente para concretar el ingreso antes de ser descubierta por las cámaras.