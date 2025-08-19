Violento ataque a cochera: tres menores detenidos en Córdoba

En la madrugada de este martes, personal policial llevó adelante un operativo en calle Alonso de Ercilla al 5200 de barrio Liceo Procrear. Allí fueron detenidos tres adolescentes de entre 14 y 16 años, acusados de ingresar a la cochera subterránea de un edificio y provocar daños en dos vehículos estacionados.

Según se informó, los jóvenes habrían violentado el portón de ingreso y roto las ventanillas de un Fiat Cronos y una Ford Ranger, logrando sustraer una rueda de auxilio y un bidón de líquido refrigerante.

Los elementos fueron secuestrados en el lugar y los tres detenidos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente.