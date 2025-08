La Policía de Córdoba colaboró para la detención de un narco sicario brasileño

Buenos Aires. Uno de los criminales más buscados por las fuerzas federales de Brasil fue detenido por agentes de la policía estadual de Río Grande do Sul e investigadores de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba luego de ser buscado primero en un barrio cerrado de la capital cordobesa y luego en Caba, donde fue apresado.

Se trata de Fabío Rosa Carvalho, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol, y que escapó de Brasil donde cumplía arresto domiciliario luego de purgar una decena de años en prisión.

Carvalho, de 41 años ahora, fue detenido en el marco de la operación policial “Cova Rasa” en 2009, que apresó a 69 miembros de una organización criminal sospechosa de aproximadamente 150 homicidios, especialmente en la ciudad de Canoas.

El informe lo vincula también como el principal cabecilla de la Os Manos, facción criminal que opera en la frontera entre Brasil y Uruguay. A su vez, se le reconocen lazos con la banda narco “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Desde 2023 no se conocía dónde estaba Carvalho. La policía estadual de Río Grande do Sul lo ubicó primero en Santa Cruz de la Sierra. Y pocos días atrás obtuvieron el dato de que podría estar escondido en un barrio privado de la ciudad de Córdoba. Con esa información, pidieron la colaboración al comisario general Alberto Bietti, jefe de Inteligencia Criminal en la Policía de Córdoba.

La investigación llevó a otro destino: el barrio de Caballito, en Caba. Se involucró entonces en el trabajo a los investigadores de la Policía de Capital Federal y este viernes por la tarde Carvalho fue apresado cuando salía de un departamento ubicado en Pedro Goyena al 872. Los ministros de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y de Caba, Horacio Giménez supervisaron el operativo de manera conjunta.

La detención se produjo a las 19.45 horas por personal de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, en un trabajo en conjunto con efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba y de una delegación de la Policía Civil brasileña, a cargo del delegado Gabriel Lourenço Carolino. Carvalho no pudo oponer resistencia: lo sorprendieron en la calle, desprevenido. (Vía Córdoba)