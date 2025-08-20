Carlos Paz: joven detenido tras realizar pintadas en el Puente Uruguay

Un operativo de saturación en Villa Carlos Paz derivó anoche en la detención de un joven de 19 años que realizaba pintadas en espacios públicos.

La intervención ocurrió en la zona del Puente Uruguay y Playa Esmeralda, luego de que el operador de las cámaras de videovigilancia detectara la maniobra y diera aviso al Escuadrón Motorizado.

Al llegar, los efectivos confirmaron la acción vandálica y procedieron a reducir al joven, incautándole dos latas de aerosol. Posteriormente, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.