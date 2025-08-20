Robo esclarecido en Santa Fe

Cayó en Arroyito un hombre acusado de robar en Santa Fe

Efectivos secuestraron una camioneta y dinero en allanamientos vinculados a un ilícito ocurrido en la vecina provincia.
miércoles, 20 de agosto de 2025 · 17:50

En la mañana de hoy, la Departamental Ansenuza de Córdoba, junto a la Policía de Santa Fe, realizó una serie de allanamientos en Arroyito que permitieron detener a un hombre de 45 años sospechado de haber participado en un robo en territorio santafesino.

Durante los procedimientos, se incautó una camioneta Toyota SW4, una suma de dinero, prendas de vestir y otros elementos que habrían sido sustraídos en el hecho investigado.

El detenido y lo secuestrado fueron trasladados a sede policial, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.

