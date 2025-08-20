Cayó en Paraná el creador de “Al ángulo TV”, página ilegal de fútbol

Un operativo judicial en Paraná derivó en la detención de un hombre conocido como “Shishi”, señalado como el creador de “Al ángulo TV”, una página que retransmitía de forma ilegal partidos de fútbol y carreras de Fórmula 1.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por LaLiga de España, que advirtió sobre el perjuicio económico generado por la piratería audiovisual y también sobre los riesgos para los usuarios. Según la presentación, el sitio no solo vulneraba derechos de transmisión sino que además representaba un peligro en materia de seguridad digital.

El procedimiento estuvo a cargo del Juzgado de Garantías de Paraná, con colaboración de fuerzas especializadas en delitos informáticos. La investigación busca determinar el alcance de la red de retransmisión ilegal y si existían vínculos con otras plataformas bajo pesquisa judicial.

Este caso se enmarca en la ofensiva internacional contra la piratería digital. Días atrás, el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro ordenó allanamientos en Chubut, Mendoza y Río Negro en la “megacausa” contra MagisTV, considerada una de las principales plataformas de streaming ilegales de América Latina.