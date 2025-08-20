Cerraron un local por derramar un líquido verde en la vía pública

Control ambiental en Córdoba
Cerraron un local por derramar un líquido verde en la vía públicaEl IPA cerró preventivamente ICE, de barrio General Artigas, tras detectarse un derrame verde que escurrió por Wenceslao Escalante y Belardinelli.
Un comercio ubicado en Av. Vélez Sarsfield 4209, en barrio General Artigas, fue clausurado hoy por el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA). La medida se adoptó luego de constatarse el vertimiento de líquidos relacionados con su actividad sobre calle Wenceslao Escalante.
La firma ICE, dedicada a instalaciones termomecánicas y aire acondicionado, habría expulsado un fluido de color verde a través de un desagüe pluvial. El derrame corrió en grandes cantidades por la arteria y dobló hacia calle Belardinelli, según verificó la inspección.
La conducta configura una infracción a la normativa municipal, por lo que se dispuso la clausura preventiva del establecimiento mientras continúan las actuaciones administrativas.
Para denuncias ambientales similares, el IPA recibe avisos al 351 2089570 (de 8 a 17) o al correo [email protected].