Chofer de una app a prisión preventiva por tres abusos a menores de su familia

Delitos sexuales en Córdoba
Chofer de una app a prisión preventiva por tres abusos a menores de su familiaLa Fiscalía de Instrucción confirmó la detención de un hombre acusado de abuso sexual calificado y corrupción agravada contra niñas de su entorno familiar
Un chofer de aplicación fue enviado a prisión preventiva en Córdoba, acusado de cometer tres hechos de abuso sexual contra menores de su familia.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, y ratificada por un juez de Control.
El imputado enfrenta cargos por abuso sexual calificado y por promoción a la corrupción agravada, delitos que habrían sido cometidos contra niñas del entorno familiar.
Si bien el acusado se desempeñaba como chofer de una app de transporte, la investigación aclaró que los hechos no guardan relación con esa actividad laboral.