Conductor con 2.19 g/l de alcohol en sangre chocó con un auto estacionado

Un hombre fue detenido en barrio Güemes luego de protagonizar un choque contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personal policial acudió tras el aviso de un siniestro vial. Al realizarle el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo de 2.19 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del procedimiento, el vehículo fue secuestrado. No se registraron personas lesionadas.