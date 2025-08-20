Una moto que tenía pedido de secuestro de la ciudad de Córdoba fue descubierta en la localidad de San Esteban, en el norte del Valle de Punilla.

El personal policial dio con la Honda Wave mientras se encontraba realizando un patrullaje preventivo.

El conductor es un joven de 27 años y cuando se procedió a controlar el número de cuadro, se constató que era requerida por la Unidad Judicial N°6. Inmediatamente, se ordenó la aprehensión del conductor y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.