Córdoba: denuncias anónimas permitieron atrapar a un delivery de drogas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un delivery de drogas en Córdoba capital, luego de múltiples denuncias recibidas en el 0800-888-8080, la línea de denuncias anónimas.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Eduardo Wilde al 3400, en barrio Marcelo T. de Alvear, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron varios envoltorios de cocaína y marihuana listos para la comercialización, además de elementos vinculados a la actividad ilícita.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado del detenido y la remisión de lo secuestrado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.