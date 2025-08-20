Cuatro detenidos tras un robo en Villa El Libertador

Anoche, en el barrio Villa El Libertador de Córdoba capital, personal policial logró la detención de cuatro hombres mayores de edad tras un robo en un local comercial. La intervención se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la sustracción de varios objetos del comercio.

Durante el operativo cerrojo implementado en la zona, los efectivos interceptaron a los sospechosos en la intersección de calles Matucana y Apolinario Ibarra. En el vehículo en el que se movilizaban, un Citroën C4, se secuestraron un chaleco, cuatro camperas, dos teléfonos celulares, una billetera con dinero y otros elementos relacionados con el ilícito.

Noticias Relacionadas Chofer de una app a prisión preventiva por tres abusos a menores de su familia

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras que los objetos recuperados fueron restituidos al comercio.