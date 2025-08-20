Dos detenidos en Córdoba tras un operativo por robo y estafa

En un procedimiento realizado en barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, la Policía detuvo a dos personas señaladas como presuntas autoras de un robo calificado ocurrido en una zona despoblada y en modalidad de grupo, además de una estafa.

Durante los allanamientos, efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares y otros elementos que estarían vinculados al hecho investigado, sucedido días atrás en la localidad de Villa Yacanto, departamento Calamuchita.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su participación en los hechos.