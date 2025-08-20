Dos hombres fueron detenidos por un asalto violento ocurrido a comienzos del mes de julio en Villa Yacanto (Valle de Calamuchita), donde una mujer fue golpeada y maniatada. La Fiscalía de Río Tercero llevó adelante una investigación y se hicieron varios allanamientos en el Bajo Pueyrredón y alrededores.

Los sospechosos fueron arrestados por disposición de la fiscal Paula Bruera, quien los imputó por «robo calificado por haberse cometido en zona despoblada y en banda y por estafa».

El caso se remonta al mes pasado y se produjo en una zona conocida como Las Bagualas, donde los malvivientes sorprendieron a una mujer de 68 años y mientras le exigían dinero, la ataron con precintos, la golpearon y amenazaron con cortarle los dedos.

Los asaltantes le exigían dinero y llegaron a gatillarle con armas de fuego.

Finalmente, huyeron en la camioneta de la víctima que luego descartaron en Santa Mónica, en Santa Rosa de Calamuchita.