Hallaron autos abandonados con casi 20 mil paquetes de cigarrillos en Misiones

Dos procedimientos realizados en Misiones durante la madrugada del lunes permitieron el secuestro de 19.980 paquetes de cigarrillos extranjeros que habían sido abandonados en distintos puntos de la provincia.

El primer operativo comenzó cerca de las 03:50 horas en la localidad de 9 de Julio, sobre la Ruta Provincial N°17. Personal del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaba controles vehiculares cuando un Volkswagen Vento evadió las señales y continuó a alta velocidad. Tras un seguimiento controlado, el rodado fue hallado abandonado en un camino secundario con 13.450 paquetes de cigarrillos en su interior. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Noticias Relacionadas Chofer de una app a prisión preventiva por tres abusos a menores de su familia

Dos horas después, efectivos del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” acudieron a un llamado que alertaba sobre un Toyota volcado en la banquina. El auto estaba vacío, cargado con cajas de cigarrillos y con más mercadería oculta entre la maleza. En total, se incautaron 6.530 atados adicionales.

El avalúo de la mercadería asciende a 35.039.340 pesos. Intervienen el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, bajo infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.