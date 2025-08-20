Un hombre protagonizó esta tarde un grave accidente en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz y fue trasladado hacia el Hospital Sayago con múltiples fracturas.

El hecho se produjo alrededor de las 20 horas en la intersección de las calles Pellegrini y Esquiú y se informó que iba a bordo de una moto que chocó contra un camión recolector de basura.

Según pudo conocer EL DIARIO, el herido tiene 33 años y sería oriundo de la localidad de Tanti.

Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y lo trasladaron hacia el nosocomio local, donde se le diagnosticaron lesiones importantes en sus miembros inferiores.