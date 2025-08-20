Villa Carlos Paz
Iba en una moto, se estrelló contra un camión y se salvó de milagroEl conductor sería un vecino de Tanti que protagonizó un grave accidente en el Centro Viejo.
Un hombre protagonizó esta tarde un grave accidente en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz y fue trasladado hacia el Hospital Sayago con múltiples fracturas.
El hecho se produjo alrededor de las 20 horas en la intersección de las calles Pellegrini y Esquiú y se informó que iba a bordo de una moto que chocó contra un camión recolector de basura.
Según pudo conocer EL DIARIO, el herido tiene 33 años y sería oriundo de la localidad de Tanti.
Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y lo trasladaron hacia el nosocomio local, donde se le diagnosticaron lesiones importantes en sus miembros inferiores.