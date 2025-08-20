Iba por la calle con un neumático robado y lo atraparon por las cámaras

En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Acción Preventiva de Córdoba capital detuvieron a un hombre mayor de edad luego de ser alertados por un operador de cámara del sistema de videovigilancia 911. El sujeto fue interceptado en la intersección de calles Miguel Calixto del Corro y Ángelo de Peredo, en el barrio Güemes, mientras trasladaba un neumático por la vía pública.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron además un kit de seguridad vehicular, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos. Posteriormente, una mujer denunció el faltante de estos objetos de su automóvil Toyota Etios, que presentaba daños en una de sus ventanas traseras.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente junto con los elementos incautados.