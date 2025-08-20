Carlos Paz
Impactante video del incendio que destruyó una auto en avenida CárcanoBomberos voluntarios sofocaron un incendio que envolvió por completo a una Fiat Fiorino en Carlos Paz.
Un incendio de gran magnitud sorprendió esta tarde en avenida Cárcaro de Villa Carlos Paz, cuando una Fiat Fiorino comenzó a arder hasta quedar totalmente envuelta en llamas.
Vecinos alertaron de inmediato a los bomberos voluntarios, que acudieron rápidamente y lograron sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo intenso. El vehículo quedó reducido a chatarra.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito como causa del siniestro, aunque aún se esperan peritajes técnicos para confirmarlo. Afortunadamente no se registraron personas heridas.