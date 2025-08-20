Una mujer fue detenida ayer al mediodía luego de haber atacado al chofer de un colectivo urbano con una botella de fernet, en un hecho de violencia registrado en la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió en Bv. Perón al 300 en la zona céntrica y trascendió que el trabajar del volante sufrió una herida en su ojo derecho.

El conductor fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y contó que la pasajera se enojó porque no pudo bajar en la parada solicitada. Acto seguido, extrajo una botella plástica que llevaba y la utilizó para atacarlo.

La agresora fue aprehendida por el personal policial y se ordenó su traslado hacia una comisaría de la zona, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.