Una nueva investigación se suma a la causa por el fentanilo contaminado en Córdoba y tiene como protagonista a un hombre de 81 años, que había sido internado en una clínica de Cosquín y perdió la vida en el Sanatorio de La Cañada. Se presume que se trataría de una nueva víctima fatal de la droga adulterada, que ya ha dejado más de cien fallecidos en todo el país.

El paciente se internó por un dolor de pierna, murió el pasado 12 de junio y en su organismo se detectó la bacteria klebsiella pneumoniae, que apareció en todas las víctimas tratadas con el opioide de HLB Pharma.

La familia será querellante con representación del doctor Carlos Nayi y su identidad se mantiene en reserva.

Un total de seis muertes se registran en la provincia y se suman a la causa que lleva adelante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

En las últimas horas, se ordenó la detención de 24 personas vinculadas al laboratorio HLB Pharma, entre ellas su propietario, Ariel García Furfaro, ya que se presume que el medicamento fue liberado al mercado pese a las advertencias.