Más de 250 allanamientos en agosto: siete nuevos detenidos en Córdoba

La Policía de Córdoba informó que este martes se realizaron múltiples allanamientos en diferentes sectores de la capital, en el marco de investigaciones por hechos de violencia urbana.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se relacionan con delitos graves, entre ellos homicidios en grado de tentativa, ataques contra las personas y delitos contra la propiedad.

Como resultado de los procedimientos de esta jornada, siete personas fueron detenidas. Además, la fuerza destacó que durante agosto se llevan concretados más de 250 allanamientos, con el secuestro de decenas de armas de fuego, réplicas, armas blancas y vehículos vinculados a distintas causas.

Los procedimientos se enmarcan en una estrategia sostenida de prevención e investigación frente al aumento de episodios violentos en la ciudad.