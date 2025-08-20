Momento de terror: probaban comida para las redes y un vehículo los chocó

Houston, Estados Unidos – Un insólito accidente puso en riesgo la vida de dos probadores de comida mientras grababan un video para sus redes sociales en un restaurante.

Dos críticos de comida se estaban grabando mientras comían y los choco un auto

Lo que habrá sido tener que bajar esa hamburguesa atravesada después

pic.twitter.com/0QhldOfA5M — ElBuni (@therealbuni) August 19, 2025

La pareja, reconocida en el ambiente gastronómico digital, se encontraba degustando un plato en una mesa junto a una gran ventana cuando, de forma repentina, un automóvil irrumpió contra el local. El vehículo atravesó el vidrio, que estalló sobre ellos en medio de la grabación.

El hecho quedó registrado en video: se los ve mordiendo un sándwich cuando de pronto la escena se interrumpe por los escombros y el estruendo, obligándolos a correr asustados para resguardarse.

Ambos fueron trasladados a un hospital con heridas cortantes y lesiones leves provocadas por los vidrios. Según informaron las autoridades locales, la conductora del vehículo sufrió un episodio de deshidratación y perdió el control, descartándose la presencia de alcohol o drogas en sangre.

Horas más tarde, la influencer compartió en sus redes sociales un mensaje de reflexión tras el accidente: “El mañana no está prometido”, escribió desde la cama del hospital mostrando las marcas del impacto.