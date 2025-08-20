La justicia dispuso la prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija y sus dos cuñadas en Córdoba. El imputado seguirá detenido hasta el juicio y trascendió que se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes.

Los ataques habrían ocurrido durante doce años, el sospechoso tiene 36 años y las víctimas eran menores de edad.

Se encuentra acusado de abuso sexual calificado y promoción a la corrupción agravada.

El caso se conoció cuando la hija del acusado tenía 15 años y decidió contarle lo sucedido a su madre, se abrió una investigación y derivó en un arresto durante el pasado mes de marzo. La mujer escuchó atentamente el relato de su hija y posteriormente, al haberle contado a sus hermanas, descubrió que estas había atravesado una situación similar de niñas.