La Cumbre. Hoy 20 de agosto, se cumplen 35 días de la misteriosa desaparición del vecino de La Cumbre, Germán García, que se esfumó sin dejar un rastro certero que pueda ayudar a dar con su paradero. Familiares, autoridades judiciales y policiales, vecinos, baquianos, bomberos, personal especializado en búsqueda de personas, drones, perros adiestrados, cámaras de seguridad y todo lo que sirviera para encontrarlo se ha puesto ha disposición en operativos masivos y continuos, sin que se encontrara hasta el día de ayer un mínimo indicio de lo que pudo haberle ocurrido.

Sus hermanos, han sido los que mayormente han hablado con la prensa y los encargados de aportar todo lo que los especialistas de la policía requirieron para intentar armar un rompecabezas, cuya pieza principal comenzó a desvanecerse el pasado 16 de julio cerca de las 15,40 de esa fría tarde.

Ése miércoles, la Comunidad Católica de La Cumbre le rindió homenaje a su Patrona: Nuestra Señora del Carmen.

El pueblo estaba de fiesta, sin presumir que uno de sus vecinos había desaparecido.

Recién el jueves 17 la familia denunció la desaparición de Germán García y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda: "A mi hermano se lo tragó la tierra", diría más adelante Claudio García, hermano de Germán, al ver que cada tarde decenas de rastreadores volvían exhaustos de subir y bajar cerros sin encontrar una sola pista.

“Estamos en la misma. No hay novedades, indicios, ni pruebas que digan que él hizo algo con su vida o se fue. Está todo concentrado en los alrededores de la casa porque es donde estuvo por última vez, pero la verdad es que se ha rastrillado todo y no conseguimos nada. Estamos estancados. Se lo tragó la tierra”, dijo su hermana Agustina, en una entrevista con Canal 11 de La Cumbre.

Buzos tácticos y especializados, lo buscaron en el fondo del dique San Jerónimo sin ningún resultado.



Se esfumó

Cada día, personal policial al mando del jefe de la Departamental Punilla Norte reanudan la búsqueda de García. Los rastrillajes que comenzaron el jueves 17 de julio se concentraron en la zona del dique San Jerónimo, ya que García trabajaba de casero en la Estancia Alto Albeicha.

Los registros de cámaras de seguridad captaron imágenes del hombre de barba y semicalvo el martes 15 de julio. Mientras que los familiares aseguran que mantuvieron contacto por celular hasta el miércoles a las 13:42, después de eso perdieron todo tipo de conexión y presentaron la denuncia para comenzar la búsqueda.

Además de los rastrillajes, también fue allanada la vivienda de García, donde no se encontraron signos de violencia o la falta de pertenencias.



¿Dónde denunciar?

El Ministerio Público Fiscal informó entre los datos de identificación que se trata de un hombre delgado de 1,78; quien suele usar gorra y habría llevado puesta una campera negra inflable.

Cualquier información puede ser aportada en los Tribunales de Cosquín, 03541-452293 (int. 56261); en la Comisaría de La Cumbre 03548-456641 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.



