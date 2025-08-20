Rayo Cortado. Ayer, cerca de la media tarde, una mujer que se trasladaba en su vehículo sobre la Ruta Nacional N9 murió tras colisionar de frente contra una camioneta, donde se trasladaban dos hombres mayores de edad.

Según el parte dado a conocer, los heridos fueron trasladados al hospital regional de San José de la Dormida, donde permanecen internados.

En el mismo parte se señala que el siniestro involucró a una Nissan Frontier, en la que viajaban dos hombres mayores de edad, que colisionó de manera frontal con un VW UP, conducido por una mujer que lamentablemente perdió la vida en el lugar del accidente.

Actuaron policías de la Departamental Río Seco.