Ruta 38: accidente entre un Citroën C3 y una moto dejó un herido

Un accidente de tránsito se registró ayer por la mañana en la intersección de la Ruta 38 y Cassaffouths, en barrio Mirador del Lago de Bialet Massé.

En el lugar, un automóvil Citroën C3 conducido por una mujer de 54 años impactó por causas que se investigan contra una motocicleta Honda Wave manejada por un joven de 27 años.

Tras el siniestro, arribó el servicio de emergencias que asistió al motociclista, diagnosticándole cervicalgia. Posteriormente fue trasladado al Hospital Domingo Funes para una mejor valoración médica.