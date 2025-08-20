Un hombre de 56 años estaba cortando árboles de eucaliptus en un campo de Suipacha, se le cayó una rama y murió. El hecho causó conmoción en la localidad ubicada en la Provincia de Buenos Aires y se produjo en el establecimiento rural La Oración, ubicado cerca de un camino que conecta con la ruta 5.

La víctima fue identificada como Jacinto Ricardo Hunt y su fallecimiento fue reportada por un grupo de operarios.

Pese a los intentos por reanimarlo, se constató su fallecimiento y trascendió que murió a causa del fuerte golpe.

Las autoridades judiciales dispusieron la realización de pericias en el sector.