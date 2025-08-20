Provincia de Buenos Aires
Tragedia: Cortaba un árbol, se cayó una rama y murió aplastadoLa víctima fue identificada como Jacinto Ricardo Hunt, quien falleció en la localidad de Suipacha.
Un hombre de 56 años estaba cortando árboles de eucaliptus en un campo de Suipacha, se le cayó una rama y murió. El hecho causó conmoción en la localidad ubicada en la Provincia de Buenos Aires y se produjo en el establecimiento rural La Oración, ubicado cerca de un camino que conecta con la ruta 5.
La víctima fue identificada como Jacinto Ricardo Hunt y su fallecimiento fue reportada por un grupo de operarios.
Pese a los intentos por reanimarlo, se constató su fallecimiento y trascendió que murió a causa del fuerte golpe.
Las autoridades judiciales dispusieron la realización de pericias en el sector.