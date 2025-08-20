Un adolescente de 15 años intervino para defender a su madre y apuñaló a su padrastro, en medio de una violenta discusión ocurrida en el barrio Parque Liceo Tercera Sección de la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, el ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Cuzzani al 1.300 y el hombre está fuera de peligro.

El joven utilizó un cuchillo de cocina e hirió al hombre a la altura de la axila.

El menor no fue detenido pero cuando lo fueron a notificar, se descubrió que madre tenía pedido de captura por amenazas en otra causa y se ordenó su detención.