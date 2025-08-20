Un camión con alimento balanceado quedó empantanado en la banquina

Un camión con acoplado que transportaba alimento balanceado quedó empantanado este miércoles en la banquina de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del acceso sur de Villa de María del Río Seco.

Según informaron, el rodado había estacionado en la banquina, que se encontraba inestable por las intensas lluvias de los últimos días, y no logró salir por sus propios medios.

El transporte se dirigía desde la ciudad de Deán Funes hacia Villa de María. En estos momentos se está llevando a cabo el trasbordo de la carga a otro camión para poder liberar el sector.

En el lugar trabaja personal de la Policía Caminera para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.