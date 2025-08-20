Un menor perdió el control de un auto y volcó en Cerro Totoral

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en la intersección de Bv. Allende y calle Palo Borracho, a la altura del Cerro Totoral.

Por causas que aún se investigan, un automóvil perdió el control y volcó, quedando ruedas arriba. El vehículo era conducido por un menor de 16 años, que resultó ileso.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios y personal policial. También se hizo presente la madre del adolescente, quien asumió la responsabilidad por lo ocurrido.