Robo frustrado en Cofico
Una mujer fue filmada forzando una obra en construcción y terminó detenidaLas cámaras del 911 la captaron manipulando las medidas de seguridad. Fue interceptada con un cuchillo y otros elementos.
La mañana de este martes dejó un episodio llamativo en barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba. Una mujer fue detenida luego de ser filmada mientras intentaba forzar el ingreso a una obra en construcción ubicada en Bv. Los Andes y Sáenz Peña.
Las cámaras de videovigilancia del 911 registraron cómo la mujer manipulaba las medidas de seguridad del predio con dedicación, intentando vulnerar los accesos. De inmediato se montó un operativo policial que culminó con su aprehensión en plena vía pública.
En el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo y otros elementos en poder de la sospechosa, que fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.
La intervención rápida evitó el robo y expuso en imágenes el accionar de la mujer, que trabajó afanosamente para concretar el ingreso antes de ser descubierta por las cámaras.